Logan Paul | “Il primo aprile sarà il mio miglior compleanno”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 marzo 2023) In quel di Los Angeles andrà in scena l’evento piu’ importante dell’anno in casa WWE e tutte le stelle presenti promettono fuoco e fimme, uno su tutti proprioche si immagina lo scenario di uncon i fiocchi. Le sue parole “Ho messo al tappeto Rollins e lo battero’ anche a WestleMania che cade proprio ilil mio”.