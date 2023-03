Lazio | Daspo vicino per il tifoso con la maglia “Hitlerson”

(Di martedì 21 marzo 2023) Si va verso ilper illaziale che, per il derby, è stato immortalato sugli spalti con una orribileSecondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Stampa, è ormaiad essere individuato ilche indossava la88” in occasione del derby della Capitale di domenica scorsa. Un nome ed un numero che hanno fatto il giro del web e dal quale laha subito preso giustamente le distanze con un comunicato.in arrivo per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... rischia il. Le parti lese, oltre alle pene, auspicano fatti concreti per non ricominciare ogni volta daccapo. Le parole di ferma condanna, come quelle recapitate puntualmente dalla...Mille agenti saranno in strada pronti a vigilare sulla sicurezza in città per il derby- Roma di domani alle 18. È un momento complesso per il tifo e lo sport, dopo gli scontri che ...i...... per gli 8 tifosi arrestati cinque napoletani, tre tedeschi e altriscatteranno per le ...è riuscita a evitare che a Fiumicino gli ultras teutonici entrassero in contatto con i tifosi die ...

Gli agenti della Digos della questura di Roma sono al lavoro per identificare l’uomo che domenica, all’interno dello stadio Olimpico, indossava una maglia della Lazio con la scritta Hitlerson e il ...Walter Sabatini suggerisce una soluzione: quando i teppisti arrivano in città, bisogna portarli subito allo stadio e controllarli fino a partita finita, per poi rispedirli a casa ...