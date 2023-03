Italia-Inghilterra, scenario diverso rispetto a Napoli-Eintracht (Di martedì 21 marzo 2023) La partita Italia-Inghilterra, in programma il prossimo giovedì allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, avrà connotazioni "completamente differenti" rispetto all'incontro di calcio tra Napoli ed Eintracht Francoforte, quando si sono verificati violenti scontri e guerriglia urbana.Ne sono convinti i vertici delle forze dell'ordine, i rappresentanti istituzionali e il prefetto partenopeo, Claudio Palomba. Incontrando i giornalisti al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato per organizzare le misure in occasione del match valevole per gli Europei 2024, tutti hanno sottolineato che lo scenario che ci sarà nei prossimi giorni sarà differente."Per i tifosi tedeschi c'era il divieto di vendita biglietti, sono arrivati in maniera sparpagliata ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) La partita, in programma il prossimo giovedì allo stadio Diego Armando Maradona di, avrà connotazioni "completamente differenti"all'incontro di calcio traedFrancoforte, quando si sono verificati violenti scontri e guerriglia urbana.Ne sono convinti i vertici delle forze dell'ordine, i rappresentanti istituzionali e il prefetto partenopeo, Claudio Palomba. Incontrando i giornalisti al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato per organizzare le misure in occasione del match valevole per gli Europei 2024, tutti hanno sottolineato che loche ci sarà nei prossimi giorni sarà differente."Per i tifosi tedeschi c'era il divieto di vendita biglietti, sono arrivati in maniera sparpagliata ...

