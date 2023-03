Il nuovo Cd di Madame "amore” (Di martedì 21 marzo 2023) ‘Madame’ è il disco di una spudorata di talento aveva affermato la rivista RollingStone al momento della presentazione del primo cd dell’artista. “Che avesse talento e personalità lo si era intuito sin dai primi singoli pubblicati” e poi aveva proseguito “Poi è arrivato Sanremo 2021 e Madame si è ritrovata a essere la più giovane concorrente in gara, la cornice formale dell’evento avrebbe potuto affossarla, al contrario la rapper-cantante vicentina si è presentata con un brano così emotivamente intenso e struggente, Voce, da spiazzare tutti: una canzone d’amore per se stessa, sull’importanza di ascoltarsi, di scoprirsi e di tirare fuori ciò che si è, che l’ha trasformata nella vera outsider del Festival. Restava difficile capire che cosa aspettarsi dal primo album di questa 19enne che già due anni fa cantava “fai quel cazzo che ti pare, lady, tanto ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 21 marzo 2023) ‘’ è il disco di una spudorata di talento aveva affermato la rivista RollingStone al momento della presentazione del primo cd dell’artista. “Che avesse talento e personalità lo si era intuito sin dai primi singoli pubblicati” e poi aveva proseguito “Poi è arrivato Sanremo 2021 esi è ritrovata a essere la più giovane concorrente in gara, la cornice formale dell’evento avrebbe potuto affossarla, al contrario la rapper-cantante vicentina si è presentata con un brano così emotivamente intenso e struggente, Voce, da spiazzare tutti: una canzone d’amore per se stessa, sull’importanza di ascoltarsi, di scoprirsi e di tirare fuori ciò che si è, che l’ha trasformata nella vera outsider del Festival. Restava difficile capire che cosa aspettarsi dal primo album di questa 19enne che già due anni fa cantava “fai quel cazzo che ti pare, lady, tanto ...

