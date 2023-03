Crash Team Rumble | annunciata la data d’uscita del titolo MOBA

(Di martedì 21 marzo 2023)ha unaed è stataanche una closed beta. Ve ne parliamo in dettaglio in questo articolo Activision ha annunciato che ladi, ilsviluppato da Toys for Bob, sarà il 20 giugno. La release è in programma per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. I preordini sono già disponibili e consentono di accedere all’imminente closed beta dal 20 al 24 aprile. Il cross-play è supportato, anche se non si sa se sarà attivo durante la beta suddetta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ...

Sviluppato da Toys For Bob e pubblicato da Activision, il nuovo Crash Team Rumble sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S dal 20 giugno 2023. Crash Bandicoot e la sua squadra sono tornati in una nuova versione con un multiplayer a squadre 4v4 mai visto prima! Piattaforma: PC, PS4, PS5, XONE, XSX Genere: platform Data di uscita: 20 Giugno 2023 Sviluppatore: Toys for Bob Distributore: Activision Blizzard

Activision ha annunciato oggi che Crash Team Rumble, l'arena brawler 4v4 che vede protagonisti tutti i personaggi di Crash Bandicoot, arriverà il 20 giugno e sarà preceduto da una Beta dal 20 al 24 ap ...Sviluppato da Toys For Bob™ e pubblicato da Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), il lancio di Crash Team Rumble è previsto per il 20 giugno 2023. A partire da oggi, i fan possono preordinare ...