Pattinaggio di Figura, nove Azzurri schierati sul ghiaccio per i Mondiali (Di lunedì 20 marzo 2023) La Nazionale Italiana di Pattinaggio di Figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei Mondiali, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo. nove gli atleti Azzurri che proveranno a conquistare una medaglia, traguardo che manca dal 2014, quando lo stesso impianto in terra giapponese ospitò la rassegna. Nella danza Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci dal successo agli Europei di Espoo, andranno a caccia del primo podio della carriera, dopo essersi piazzati in quarta posizione negli ultimi Mondiali. I campioni nazionali in carica saranno affiancati da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, alla prima esperienza Mondiale sotto bandiera italiana. Tra le coppie di artistico i debuttanti Sara Conti e Niccolò Macii, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023) La Nazionale Italiana didiè pronta a schierarsi suldella Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo.gli atletiche proveranno a conquistare una medaglia, traguardo che manca dal 2014, quando lo stesso impianto in terra giapponese ospitò la rassegna. Nella danza Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci dal successo agli Europei di Espoo, andranno a caccia del primo podio della carriera, dopo essersi piazzati in quarta posizione negli ultimi. I campioni nazionali in carica saranno affiancati da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, alla prima esperienza Mondiale sotto bandiera italiana. Tra le coppie di artistico i debuttanti Sara Conti e Niccolò Macii, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @Coninews: È tutto pronto sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per i Mondiali di pattinaggio di figura, al via da mercoledì. ?? So… - waltmanni : RT @Coninews: È tutto pronto sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per i Mondiali di pattinaggio di figura, al via da mercoledì. ?? So… - makiri_musica : RT @Coninews: È tutto pronto sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per i Mondiali di pattinaggio di figura, al via da mercoledì. ?? So… - Coninews : È tutto pronto sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per i Mondiali di pattinaggio di figura, al via da mercole… - vicenzareport : #Sport Tra mercoledì e sabato, la Super Arena di Saitama sarà teatro dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figu… -

Pattinaggio: Mondiali, 9 azzurri in gara a Saitama La Nazionale Italiana di pattinaggio di figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l'edizione 2023 dei Mondiali, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo. Nove gli atleti azzurri che ... Pattinaggio di figura: le speranze italiane ai Mondiali Dal 22 al 26 marzo tornano i Campionati Mondiali ISU di pattinaggio di figura e lo fanno alla Super Arena di Saitama (Giappone), che già li aveva ospitati nel 2019. La prova di apertura è quella delle coppie, dove scenderanno in pista anche gli italiani ... Matteo Rizzo: "Io pattino con i Maneskin" La lunga strada verso Milano - Cortina 2026 di Matteo Rizzo passa dall'altro capo del mondo. I Campionati Mondiali di pattinaggio di figura sono in programma dal 22 al 26 marzo a Saitama, in Giappone. Il pattinatore azzurro, argento lo scorso gennaio agli Europei, gareggia nel singolo maschile, ma guarda già ai ... La Nazionale Italiana didiè pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l'edizione 2023 dei Mondiali, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 marzo. Nove gli atleti azzurri che ...Dal 22 al 26 marzo tornano i Campionati Mondiali ISU didie lo fanno alla Super Arena di Saitama (Giappone), che già li aveva ospitati nel 2019. La prova di apertura è quella delle coppie, dove scenderanno in pista anche gli italiani ...La lunga strada verso Milano - Cortina 2026 di Matteo Rizzo passa dall'altro capo del mondo. I Campionati Mondiali didisono in programma dal 22 al 26 marzo a Saitama, in Giappone. Il pattinatore azzurro, argento lo scorso gennaio agli Europei, gareggia nel singolo maschile, ma guarda già ai ... Pattinaggio di figura: le speranze italiane ai Mondiali Virgilio Sport Pattinaggio: Mondiali, 9 azzurri in gara a Saitama Saitama, 20 mar. – (Adnkronos) – La Nazionale Italiana di pattinaggio di figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei Mondiali, in programma da ... Pattinaggio: Mondiali figura. Nove azzurri sul ghiaccio di Saitama Gare tra mercoledì e sabato alla Super Arena, si assegneranno quattro titoli ROMA (ITALPRESS) - Tra mercoledì e sabato, la Super Arena di Saitama ... Saitama, 20 mar. – (Adnkronos) – La Nazionale Italiana di pattinaggio di figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l’edizione 2023 dei Mondiali, in programma da ...Gare tra mercoledì e sabato alla Super Arena, si assegneranno quattro titoli ROMA (ITALPRESS) - Tra mercoledì e sabato, la Super Arena di Saitama ...