Oroscopo Paolo Fox Martedì 21 Marzo 2023: Gemelli a disagio (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 21 2023 Ariete Il vostro è un cielo interessante, circostanza buona soprattutto in ambito sentimentale: con queste stelle è impossibile non ottenere vantaggi e miglioramenti. I single, tuttavia, farebbero meglio a non puntare persone difficili solo per amore di sfida. Favorita anche la ricerca di nuove strategie, in arrivo riconferme dopo un periodo difficile. Toro Siete ancora alle prese con qualche uscita di troppo, il che da qualche mese è motivo di disagio in alcune coppie che stanno affrontando spese riguardo la casa o altri progetti. Attenzione a non dedicarvi troppo al lavoro, avete bisogno di recuperare energie. Gemelli Possibili alcuni momenti di disagio, la Luna dissonante può provocare ... Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) L’diFox per oggi,21Ariete Il vostro è un cielo interessante, circostanza buona soprattutto in ambito sentimentale: con queste stelle è impossibile non ottenere vantaggi e miglioramenti. I single, tuttavia, farebbero meglio a non puntare persone difficili solo per amore di sfida. Favorita anche la ricerca di nuove strategie, in arrivo riconferme dopo un periodo difficile. Toro Siete ancora alle prese con qualche uscita di troppo, il che da qualche mese è motivo diin alcune coppie che stanno affrontando spese riguardo la casa o altri progetti. Attenzione a non dedicarvi troppo al lavoro, avete bisogno di recuperare energie.Possibili alcuni momenti di, la Luna dissonante può provocare ...

