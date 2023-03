LIVE – Spal-Honved Budapest 1-1, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) (Di lunedì 20 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Spal-Honved Budapest, match della prima giornata del gruppo 4 del Torneo di Viareggio 2023. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno gli emiliani della Spal contro gli ungheresi dell’Honved Budapest. Il palcoscenico sarà quello del Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” di Viareggio (LU). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di lunedì 20 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE DEL Torneo IL REGOLAMENTO DEL Torneo IL CALENDARIO DEL Torneo L’ALBO D’ORO DEL ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi, match della prima giornata del gruppo 4 deldi. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno gli emiliani dellacontro gli ungheresi dell’. Il palcoscenico sarà quello del Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” di(LU). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di lunedì 20 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DEL ...

