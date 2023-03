Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Bolzano sconfitto. Vince il Linz, la serie dei quarti di finale va a gara 7 (Di lunedì 20 marzo 2023) La domenica sera dell’ICE Hockey League 2022-2023 non sorride al Bolzano. Nella gara -6 dei quarti di finale playoff infatti, le “Foxes” sono state sconfitte all’overtime dal Linz rinviando l’eventuale discorso qualificazione – alle semifinali – alla decisiva gara -7. Una partita scorbutica e difficile, vinta dagli austriaci 2-1. Succede tutto nel primo terzo di gara: vantaggio interno con Brian Lebler e immediata risposta bolzanina con Brad McClure per l’1-1. Da quel momento in poi tanti tiri, nervosismo e difficoltà, ma di gol neppure l’ombra. Passano la seconda e la terza frazione: si va all’overtime. La tensione cresce ancora di più, sino a quando non è Martin Schumnig, a poco meno di un minuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) La domenica sera dell’ICEnon sorride al. Nella-6 deidiplayoff infatti, le “Foxes” sono state sconfitte all’overtime dalrinviando l’eventuale discorso qualificazione – alle semifinali – alla decisiva-7. Una partita scorbutica e difficile, vinta dagli austriaci 2-1. Succede tutto nel primo terzo di: vantaggio interno con Brian Lebler e immediata risposta bolzanina con Brad McClure per l’1-1. Da quel momento in poi tanti tiri, nervosismo e difficoltà, ma di gol neppure l’ombra. Passano la seconda e la terza frazione: si va all’overtime. La tensione cresce ancora di più, sino a quando non è Martin Schumnig, a poco meno di un minuto ...

