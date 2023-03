Emergenza ospedali, il sindacato dei medici: “Servono 37mila posti letto in più” (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma- Negli ospedali italiani Servono 37mila posti letto in più, passando dunque dagli attuali 235mila a 272mila e portando il numero di letti ogni 100mila abitanti da 3,9 a 4,5, rimanendo comunque distante dalla media europea, pari a 5,3 posti letto ogni 100mila abitanti. Un aumento dunque necessario a recuperare i 37mila posti letto tagliati negli ultimi 10 anni che hanno ridotto notevolmente l’offerta sanitaria, facendo allungare le liste d’attesa e costringendo chi può a rivolgersi alla sanità privata. Al contempo, com’è ovvio, andrebbe rafforzato anche il personale sanitario, oggi invece ridotto all’osso dal blocco del turnover, dal tetto alla spesa sul personale e dalla fuga di professionisti dalla sanità ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma- Negliitalianiin più, passando dunque dagli attuali 235mila a 272mila e portando il numero di letti ogni 100mila abitanti da 3,9 a 4,5, rimanendo comunque distante dalla media europea, pari a 5,3ogni 100mila abitanti. Un aumento dunque necessario a recuperare itagliati negli ultimi 10 anni che hanno ridotto notevolmente l’offerta sanitaria, facendo allungare le liste d’attesa e costringendo chi può a rivolgersi alla sanità privata. Al contempo, com’è ovvio, andrebbe rafforzato anche il personale sanitario, oggi invece ridotto all’osso dal blocco del turnover, dal tetto alla spesa sul personale e dalla fuga di professionisti dalla sanità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StrokeFocus : RT @cimomedici: Per superare l’#emergenza #ospedali occorrono 37mila posti letto in più e #assunzioni straordinarie - BasicLifeSupp : Emergenza-urgenza. Rete 118 e gli ospedali dell’area metropolitana di Cagliari fanno squadra - cimomedici : Per superare l’#emergenza #ospedali occorrono 37mila posti letto in più e #assunzioni straordinarie - BasicLifeSupp : “Per superare l’emergenza ospedali occorrono 37mila posti letto in più e assunzioni straordinarie”. La proposta Cim… - QSanit : “Per superare l’emergenza #ospedali occorrono 37mila posti letto in più e assunzioni straordinarie”. La proposta… -