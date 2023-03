Ultime Notizie – Corea del Nord lancia missile intercontinentale: “Monito ai nemici” (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corea del Nord ha annunciato di aver lanciato ieri il suo più potente missile intercontinentale, Hwasongpho-17. L’esercitazione, hanno commentato i media ufficiali, è un avvertimento ai “nemici”, un invito a rinunciare ad una escalation delle tensioni nella penisola Coreana ed una mossa che dimostra come la Corea del Nord sia pronta “in qualunque momento a contrattaccare con travolgenti misure offensive”. Pyongyang ha lanciato un missile in direzione del Mar del Giappone ieri mattina, poco prima di un incontro a Tokio tra il presidente sudCoreano e il premier giapponese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladelha annunciato di averto ieri il suo più potente, Hwasongpho-17. L’esercitazione, hanno commentato i media ufficiali, è un avvertimento ai “”, un invito a rinunciare ad una escalation delle tensioni nella penisolana ed una mossa che dimostra come ladelsia pronta “in qualunque momento a contrattaccare con travolgenti misure offensive”. Pyongyang hato unin direzione del Mar del Giappone ieri mattina, poco prima di un incontro a Tokio tra il presidente sudno e il premier giapponese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - xspace1112 : RT @meteoredit: #17marzo Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 marzo 2023, e per i prossimi giorni. ??? Ultime previsioni: https://t… - Marcello742 : Prima chiedono la fonte delle tue notizie poi passano il resto del giorno a condividere le ultime di calciomercato che leggono sul web - meteoredit : #17marzo Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 marzo 2023, e per i prossimi giorni. ??? Ultime previsioni:… - TuttoASRoma : Scontri pre-partita. Assaltato il pullman dei tifosi giallorossi -