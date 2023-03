Terrorismo | Battisti accusa gli agenti | ' aggredito in carcere'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Cesaresi è rivolto al tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia con un reclamo in cui lamenta "un'aggressione fisica e verbale" da parte di alcunidella polizia penitenziaria deldi Parma, i quali si sarebbero resi responsabili del "danneggiamento di oggetti personali", tra cui il pc, il tutto "nel disegno di un'accanita persecuzione" nei suoi confronti. Lo confermano fonti legali. L'ex militante dei Pac, catturato in Bolivia nel 2019 dopo una lunga latitanza, ha 'denunciato' l'accaduto in un manoscritto di tre pagine in cui descrive la presunta irruzione nella cella avvenuta la mattina del 2 marzo scorso.

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – Cesare Battisti si è rivolto al tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia con un reclamo in cui lamenta “un’aggressione fisica e verbale” da parte di alcuni agenti della ...Cesare Battisti, ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), rinchiuso nel carcere di via Burla a Parma dopo l'estradizione dal Brasile e condannato all'ergastolo per quattro omicidi, ha ...