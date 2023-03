(Di martedì 7 marzo 2023) L’iniziativa. Una clinica mobile stazionerà in piazza Matteotti venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo per 50 screening. Lilt: il numero dei tumori è tornato a crescere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Una clinica mobile stazionerà in piazza Matteotti venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo per 50 screening. Lilt:… -

... mancano il medico addetto e i tecnici diper le mammografie. I prelievi si effettuano ... le porte sempre aperte e la scarsa vigilanza consentono a chiunque di introdursipresidio, tant'è ...... Centro didel Presidio Ospedaliero di San Severo (via Teresa masselli Mascia) dalle ore 14.00 alle ore 20.00; Centro diterritoriale di Manfredonia (sitoPresidio Ospedaliero ...A Senigallia, in concomitanza dell'attività di, presso la 'sala rosa', al sesto piano del ... La dietista sarà a disposizionepomeriggio dalle 13 alle 17. Il consultorio di Osimo, invece, ...

Senologia, nel weekend controlli gratuiti in centro a Bergamo L'Eco di Bergamo

Dal 10 al 12 marzo sul Sentierone l’iniziativa del Gruppo Gnodi e Lilt contro il tumore al seno: in arrivo un’unità sanitaria mobile con ecografo e mammografo per visite senologiche gratuite Contro il ...Prevenzione, diagnosi precoce e sensibilizzazione: si riparte da qui per recuperare il terreno perduto in due anni di Covid, i cui effetti purtroppo iniziano a vedersi anche all’interno degli ospedali ...