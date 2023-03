A Masterchef il successo di Edoardo Ma la ristorazione di lusso sta diventando… un lusso

(Di sabato 4 marzo 2023) E’ notizia recente che il Noma di Copenaghen, certificato migliore ristorante del mondo, presto chiuderà per l’impossibilità di sostenere gli elevati costi di gestione, come ha dichiarato il proprietario...

Si chiude con un clamoroso successo di ascolti, la dodicesima edizione di MasterChef Italia che vede Edoardo Franco portare a casa la vittoria. Sul podio insieme a lui… Leggi ...Entrato a Masterchef come disoccupato dopo aver vissuto in Germania dove lavorava come rider per un servizio di delivery, Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione del programma, è apparso u ...