Ucraina, 007 Gb: come cambia la guerra con aumento temperature (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – L’aumento delle temperature in Ucraina sta generando condizioni sul terreno che limitano i movimenti dei mezzi pesanti e quindi “avvantaggiano militarmente le forze difensive”. Lo afferma l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla situazione sul terreno nelle zone del conflitto, divulgato dal ministero della Difesa di Londra. “Mentre le forze ucraine continuano la loro difesa di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, l’aumento delle temperature sta provocando la formazione di una fanghiglia, condizioni note in ucraino come ‘bezdorizhzhia’, che limita gli spostamenti attraverso il paese. Ciò generalmente fornisce qualche vantaggio militare alle forze in difesa”, si legge nel documento. “Le temperature al suolo diurne sono aumentate e ora ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – L’delleinsta generando condizioni sul terreno che limitano i movimenti dei mezzi pesanti e quindi “avvantaggiano militarmente le forze difensive”. Lo afferma l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla situazione sul terreno nelle zone del conflitto, divulgato dal ministero della Difesa di Londra. “Mentre le forze ucraine continuano la loro difesa di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, l’dellesta provocando la formazione di una fanghiglia, condizioni note in ucraino‘bezdorizhzhia’, che limita gli spostamenti attraverso il paese. Ciò generalmente fornisce qualche vantaggio militare alle forze in difesa”, si legge nel documento. “Leal suolo diurne sono aumentate e ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Ucraina, 007 Gb: come cambia la guerra con aumento temperature - News24_it : Ucraina, 007 Gb: come cambia la guerra con aumento temperature - ledicoladelsud : Ucraina, 007 Gb: come cambia la guerra con aumento temperature - fisco24_info : Ucraina, 007 Gb: come cambia la guerra con aumento temperature: (Adnkronos) - Il rialzo delle temperature genera co… - TorciaPolitica : RT @ItalianPolitics: La guerra in Ucraina ha cambiato il lavoro dei nostri 007. Cosa c’è nella relazione annuale -