Nardò-Avetrana: incidente, morto 35enne Stamattina (Di giovedì 2 marzo 2023) È un 35enne di Nardò l'uomo deceduto nel sinistro di stamani. Era alla guida della sua moto che, per cause da dettagliare, si è scontrata con un'auto. L'incidente è avvenuto nel tratto neretino della strada Avetrana-Nardò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LecceSette : Scontro fatale sulla Nardò-Avetrana, muore 35enne neretino - NotizieVirgilio : ?? Terribile schianto tra moto e furgone, morto un 35enne - SoloLecceIT : ULTIM'ORA. SANGUE SULLA NARDO'-AVETRANA: perde la vita un 35enne in moto - lacittanews : Un altro terribile incidente mortale è avvenuto questa mattina, sulla provinciale che collega Nardò ad Avetrana. Ne… - AntennaSud : Nardó, scontro tra auto e scooter sulla via per Avetrana: muore 35enne -

