AEW | Kenny Omega invita Mercedes Mone per un incontro misto

A NJPW Battle at The Valley, Mercedes Mone (aka Sasha Banks) ha conquistato l'IWGP Women's Championship sconfiggendo KAIRI: si è trattato del debutto sul quadrato della federazione nipponica per la CEO, che ha subito conquistato un alloro importante. La wrestler non sembra dunque avere nostalgia della WWE e nelle ultime ore ha ricevuto un invito molto particolare da un volto noto a Jacksonville, sede dell'AEW: stiamo ovviamente parlando di Kenny Omega. L'invito The Best Bout Machine, da sempre legato alla NJPW, ha twettato un invito molto particolare, dopo che a Wrestle Kingdom 17 aveva già fatto la conoscenza della Banks:"E' stato così bello incontrarti @KennyOmegamanX! A presto, le nostre strade si incroceranno nuovamente""Il nostro lavoro in NJPW non è ancora finito, ...

