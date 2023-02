Vivo X90 Pro: arriva in Europa il nuovo top di gamma | Prezzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vivo presenta in Europa X90 Pro: il nuovo smartphone della serie X con un comparto fotografico sempre più innovativo e professionale Vivo annuncia il lancio europeo di X90 Pro: il nuovo smartphone top di gamma caratterizzato da un comparto fotografico d’eccellenza. Lo smartphone di terza generazione, nato dalla partnership internazionale tra Vivo e ZEISS, offre straordinarie capacità nel campo dell’imaging oltre a performance migliorate. Tra le specifiche tecniche e le varie funzionalità spiccano il sensore di imaging più grande mai realizzato e il nuovo imaging chip Vivo V2 per l’elaborazione delle immagini con cui Vivo punta a rafforzare la propria leadership nel campo dell’imaging per smartphone. Siamo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 febbraio 2023)presenta inX90 Pro: ilsmartphone della serie X con un comparto fotografico sempre più innovativo e professionaleannuncia il lancio europeo di X90 Pro: ilsmartphone top dicaratterizzato da un comparto fotografico d’eccellenza. Lo smartphone di terza generazione, nato dalla partnership internazionale trae ZEISS, offre straordinarie capacità nel campo dell’imaging oltre a performance migliorate. Tra le specifiche tecniche e le varie funzionalità spiccano il sensore di imaging più grande mai realizzato e ilimaging chipV2 per l’elaborazione delle immagini con cuipunta a rafforzare la propria leadership nel campo dell’imaging per smartphone. Siamo ...

