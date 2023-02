Maria Antonietta | il trailer ufficiale della nuova serie Sky con Emilia Schüle

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ecco ildi, il nuovo period drama targato Sky che vedenei panniceleberrima regina austriaca. Sky ha rilasciato ildi, lache racconta la storiagiovane regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all'avanguardia. Creata e scritta da Deborah Davis e con protagonista l'attrice tedesca, lain 8 episodi andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 febbraio, con due nuovi episodi ogni mercoledì su Sky...