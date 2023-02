Incendio ad Anzio | uno stabile del centro avvolto dal fumo | gli inquilini evacuati grazie alle autoscale dei pompieri

Leggi su italiasera

(Di sabato 4 febbraio 2023) Attimi di terrore questa era addove, intorno20.30, nella centralissima Piazza Pia è scoppiato un violentissimoche sta tuttora avvolgendo tutti gli appartamenti del numero civico 28. A rendere drammatica la situazione è che il, acre e denso, come dicevamo ha praticamente reso ‘invisibile’ dalla strada l’intero, rendendo irrespirabile l’aria. Così i vigili del fuoco (come si vede nelle foto scattate da Barbara tamanti), sono stati costretti a far sgomberare il palazzo con l’autoscala. Un’operazione lenta e delicata, visto che sono molti gli anziani coinvolti nell’evacuazione. Presenti anche diversi mezzi di soccorso del 118, per intervenire con l’ossigeno, in quanto diverse persone hanno mostrato evidenti segni di intossicazione. Mentre scriviamo le fiamme non sono ...