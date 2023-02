Sanremo 2023 | ‘dopofestival’ targato Fiorello con ‘Viva Rai2’

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) –si sposta su Rai1 e diventa ilper le prime quattro serale del ‘Festival di’. Lo hanno annunciato Amadeus edurante il Tg1 delle 20. Da martedì 7 a venerdì 10,condurrà dal Glass di via Asiago a Roma il suo show, che manterrà le caratteristiche di infotainment e varietà su strada, con ospiti, balletti, commento delle notizie festivaliere, potendo contare anche sull’inviato aGabriele Vagnato, ma cambierà titolo inRai2… Viva! Di Notte’. Le quattro puntate in onda nella notte di Rai1 verranno poi mandate in replica la mattina dopo nella normale collocazione dialle 7.15 sulla seconda rete. “Ho voluto ...

Il Festival dinon smette mai di sorprendere. Il direttore artistico e conduttore Amadeus , al TG1 delle 20, in compagnia di Fiorello rivela un'altra novità sui canali Rai, in vista dell'inizio della ...... Viva! Di notte' andranno in diretta eccezionalmente sulla rete ammiraglia da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, subito dopo la puntata di: 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità ...

Gf vip e C'è posta per te in onda nei giorni del Festival di Sanremo, Mediaset non cambia programmazione. Amadeus parla e commenta la decisione dell'azienda. Il Festival di Sanremo avrà inizio soltant ...