Redmi 12C | avvistato su BIS e NBTC | in arrivo versione Global?

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Alcuni mesi fa, marchio di proprietà Xiaomi, ha lanciato in Cina lo smartphone12C a prezzi accessibili a tutti. Adesso, in Rete circolano voci secondo cui il dispositivo potrebbe essere lanciato presto anche per il mercatoe. Prima di qualsiasi annuncio ufficiale, il nuovo device entry-level è apparso sui siti Web degli enti di certificazione BIS e. A partire da quest’ultimo elenco, la certificazione mostra il numero di modello del12C, ovvero 22120RN86G, senza ulteriori informazioni. Il dispositivoè statoanche sul sito Web BIS con lo stesso numero di modello. Tuttavia, l’elenco BIS non fornisce alcuna informazione sulle specifiche o sulle caratteristiche del device. Detto ciò, non ci resta che dare un’occhiata alle ...

POCO C55 con SoC Helio G85 e batteria da 5000mAh potrebbe essere il rebranded delrecentemente lanciato in Cina. POCO dovrebbe lanciare presto un secondo smartphone entry - level in India. Conosciuto come POCO C55 , il nuovo dispositivo è stato scoperto martedì 10 ...Dopo il lancio di Xiaomiin Cina a fine dicembre 2022, giungono buone nuove per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 13: la società cinese ha confermato i primi 10 smartphone che otterranno MIUI 14 a livello ...

