Pronto il trailer del film su uno dei più grandi pugili | Big George Foreman

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nel corso delle ultime ore è stato diffuso iloriginale delBig: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World (titolo completo). Una narrazione che racconta la storia di uno dei piùdella storia,, che nella sua vita ha avuto la sfortuna di incrociare sulla sua strada il famoso Muhammad Ali. Quest’ultimo, il 30 ottobre nel 1974 gli inflisse la sua prima sconfitta e gli tolse il titolo mondiale nell’incontro più leggendario della storia della boxe, il cosiddetto Rumble in the Jungle. A raccontare la sua storia ci ha pensato il registaTillman Jr. assieme a Frank Baldwin, mentre l’interpretazione è affidata a Khris Davis, Forest Whitaker interpreta il suo storico ...