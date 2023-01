I consigli di papà Enzo per Edoardo Donnamaria | il confronto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023)riceve una sorpresa da: ecco ilin diretta tra padre e figlioe Antonella Fiordelisi dopo gli innumerevoli alti e bassi affrontati in Casa, nel corso della nuova puntata affrontano un nuovo chiarimento. La storia d’amore tra i due vipponi continua a far sognare milioni di italiani giorno dopo giorno. In diretta per la trentesima puntata a supportare direttamente nella Casa il gieffinoè arrivato suo padreper un. Leggi anche –> George Ciupilan lascia il GFVip e rivela un retroscena: “Oggi è un anno” Ilin diretta… In giardino arriva, ildi...