Napoli-Roma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 29 gennaio 2023), Stadio Diego Armando Maradona, ore 20.45, di seguito le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.(3-4-2-1): Rui; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

... l'attesa è finita: il big match della ventesima giornata del campionato di Serie A vedrà di fronte ilcapolista e la, in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions ...Ilin casa sta facendo benissimo e contro lai tifosi sognano un altro show, dopo quello di metà gennaio contro la Juventus. Spalletti ha l'organico al gran completo e la formazione ...

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Spalletti conferma 10/11 degli uomini che hanno battuto la Salernitana nel derby campano. In porta confermatissimo ...La Roma si prepara a scendere in campo al Maradona per la sfida con i partenopei Programmato per le 20:45 il calcio d’inizio per la sfida tra Roma e Napoli, big match di campionato che andrà in scena ...