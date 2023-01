GdS – Zaniolo-Roma | rottura totale Ora il club riflette | multa o fuori rosa

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-28 13:04:50 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Dopo il no del giocatore al Bournemouth i rapporti con la società sono definitivamente compromessi. Ma sul mercato non ci sono sbocchi: la permanenza di Nicolò in giallorosso è sempre più probabile La sensazione è che ora non ci sia più il tempo di rimettere i buoi nella stalla. Perché la decisione presa da Nicolódi rifiutare il Bournemouth – pronto a garantirgli un ingaggio da 4,5 milioni – negando di fatto allala possibilità di incassare 30 milioni più bonus e provare a prendere Zyiech, ha reso insanabile la frattura con ilche gli ha permesso di diventare “grande”. Tiago Pinto e, soprattutto, i Friedkin sono furiosi con il giocatore e con l’agente Claudio Vigorelli: il primo ha la colpa di aver scatenato l’ennesimo caso mediatico senza avere nulla in ...

Tutta la trafila nelle giovanili dell'Inter al fianco di giocatori comee Pinamonti, fino alle notti europee della Youth League (6 presenze). Poi l'esperienza in Serie C con la maglia dell'...Tutta la trafila nelle giovanili dell'Inter al fianco di giocatori comee Pinamonti, fino alle notti europee della Youth League (6 presenze). Poi l'esperienza in Serie C con la maglia dell'...

VIDEO/ GdS – Il Milan insiste per Zaniolo, l’Inter aspetta il Psg per Skriniar fcinter1908

VIDEO/ GdS – Inzaghi-Pioli, panchine bollenti. La Capitale piomba sulla CL. Zaniolo… fcinter1908

Il Napoli si allontana, la Roma non perde un colpo Giornale di Sicilia

La Roma batte il Bologna con un rigore, Abraham di testa salva sulla linea, Dybala si fa male Giornale di Sicilia

Tiago Pinto alla GdS: "Champions Roma credici. Frattesi Non si ... Insideroma

I cognomi di entrambi gli obiettivi di mercato dei rossoneri iniziano per “Z” ma uno l’alternativa all’altro. La Gazzetta dello Sport parla di due giocatori che fanno gola alla dirigenza milanista: Ni ...L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con i Reds, e non è più un elemento intoccabile per Klopp Fabio Alampi C'è un nome nuovo sulla lista di mercato dell'Inter: è quello di Roberto Firmi ...