Da Parigi – Accordo di massima raggiunto tra OM e Angers per Azzedine Ounahi

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-28 18:15:16 L’autorevole L’Équipe: Mancano solo dettagli prima chediventi Marsiglia. Sui rispettivi account Twitter, l’Olympique de Marseille e l’hanno annunciato questo sabato di averundi principio. Come annunciato,e OM hanno concordato un trasferimento di 8 milioni di euro, più 2 milioni di bonus e il 30% di rivendita per il nazionale marocchino (22 anni, 17 presenze, 2 gol). Una cifra che sembra molto bassa rispetto a quanto sperato dallo SCO all’inizio del mercato. Ma, nonostante la prestazione XXL del giocatore ai Mondiali, negli uffici disono arrivate poche offerte concrete.deve superare la visita medica questa ...

A riportarlo il quotidiano francese l'Opinion, secondo cui l'per la maxi - commessa sarebbe stato raggiunto durante la visita a Roma tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo ......23 Medvedev contro Crosetto: "C......e raro" 12:27Italia - Francia su acquisto 700 missili ... "Il cremlino prepara un'azione decisiva in Donbass" 08:09 Ucraina, l'ambasciatore di Kiev a

Ucraina, smentito l'accordo Roma-Parigi. Scontro Medvedev-Crosetto Affaritaliani.it

Medvedev contro Crosetto: "Uno sciocco raro". Il ministero smentisce l'accordo con Parigi sui missili L'HuffPost

Guerra Ucraina, accordo Roma-Parigi: 2 miliardi per 700 Aster-30. Medvedev attacca Crosetto: «Sciocco raro». L quotidianodipuglia.it

Ucraina, ultime notizie. Scontro Medvedev-Crosetto. Difesa smentisce accordo con Francia su ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina, Difesa smentisce accordo Italia-Francia per 700 missili a Kiev. Medvedev attacca Crosetto: «Sc ilgazzettino.it

Il Ministero della Difesa smentisce accordo tra Roma e Parigi per l’acquisto di 700 missili da inviare a Kiev. La commessa in un decreto del 2021 ...L'Ucraina attende con il fiato sospeso l'arrivo dei nuovi armamenti promessi dal blocco occidentale. Stati Uniti e Germania hanno dato il via libero per inviare a Kiev i Leopard e gli Abrams, ovvero i ...