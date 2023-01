(Di giovedì 26 gennaio 2023) Glitter, cristalli, strass e qualsiasi cosa luccichi. Le tendenzehanno sancito l’inequivocabile ritornoluminosità sulla manicure, anche attraverso trend inaspettati come le. Solitamente riservata alla Holiday Season, la nail art con effetto specchio diviene protagonista. Un finish metallizzato e potente, da accostare a forme squadrate e cortissime quanto a una manicure a ballerina. L’effetto cromato sulle, infatti, è perfetto per renderne la superficie brillante e riflettente, tanto da potercisi quasi specchiare. Un talismano che possa racchiudere tutta la potenza dei primi raggi di sole. Realizzarle è semplicissimo. La chiave, infatti, è utilizzare un pigmento specifico – ...

Anche dette, stanno spopolando ovunque sui social, in particolar modo su Instagram. Questa manicure riflette la luce come gioielli. Le Mirrored Nails si realizzano utilizzando speciali ...Stendendo del semplice top coat per fissare il cellophane, inoltre, sarà semplice rendere leimpeccabili . E, ovviamente, il risultato sarà perfettamente brillante. La versione tradizionale ...

Unghie cromate per ingannare l'attesa della primavera 2023 AMICA - La rivista moda donna

Glass Nails: la versione sofisticata delle unghie cromate AMICA - La rivista moda donna

Semipermanente mani: la top 5 dell'inverno Harper's Bazaar Italia

Tendenze unghie Inverno 2023, la manicure blooming gel Elle

Tendenze unghie 2023: colori smalti e nail art per la tua manicure A TRENDY EXPERIENCE

Tendenze unghie primavera 2023: le unghie cromate sono il trend alla moda che trasforma la nail art grazie a una placcatura metallizzata ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Non si può negare che le unghie glazed, ovvero glassate, di Haile ...