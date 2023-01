(Di giovedì 26 gennaio 2023) “We’re on the map”. Le parole di Tal Brody, guardia statunitense naturalizzata israeliana del Maccabi Tel Aviv, risuonano ancora nel palazzetto di Virton, Belgio – il campo neutro deciso per la sfida –, e seguirono la vittoria contro il CSKA Mosca di Sergej Belov, decisiva nel girone di semifinale di Coppa dei Campioni del 1977. La squadra di Brody, appunto, Griffin e Berkovitz vincerà poi la finale contro la Mobilgirgi Varese, alla sua ottava delle dieci consecutive di quegli anni, che le fruttarono cinque coppe. L’allenatore del Maccabi era, nato a Berlino nel 1931 da una famiglia ebrea ungherese che di fronte al crescente antisemitismo si trasferirà a Budapest, dove il padre sarà arrestato e deportato ad Auschwitz. Lui e il resto della famiglia devono, invece, lo scampato pericolo a uno dei giusti di quegli anni, Raoul Wallenberg, ...

Discorso diverso invecel'Ucraina, che arriverà a Livorno dovendo vincere a tutti i costi...decennio fa ha ospitato una delle rivalità più sentite in assoluto della nostra, ...L'evento, organizzatola Federazione Italianada Master Group Sport (advisor commerciale FIP), combinerà grande spettacolo sul parquet e divertimentotutti gli appassionati ...

La pallacanestro per dimenticare la Shoa. L'amore per il basket di Ralph Klein Il Foglio

Un miracolo per il campo da pallacanestro! Idea Ginger

Il miglior “Basket Cinema” che c’è: tutti i film sulla pallacanestro per ragazzi (di ogni età) Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Pallacanestro, quarta vittoria consecutiva per il Roseto Basket 20.20 ... AbruzzoLive

Come vengono prodotti i palloni da basket La tecnologia dietro la ... Geopop

In quella scelta c’era tutta la sua personalità e il suo carattere, ma dietro quel gesto, per alcuni simbolico, c’era la volontà di lasciare soprattutto un segno sportivo e anche se non vinse niente ...La Pallacanestro Viola ricorda uno dei giocatori di basket più ... Ci manchi e ci manca il tuo amore viscerale per l’Italia, dicevi di affrontare la vita con passione perché eri cresciuto nel nostro ...