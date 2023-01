È stato “revocato” il titolo e la corona lo ha cacciato | Trema la dinastia reale

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un componente della famigliasarebbedalla Monarchia inglese. Ma chi sarebbe la persona che ha perso l’ufficio? Ecco tutto quello che sappiamo. Tra gli impegni, le incombenze, gli onori e gli oneri del nuovo sovrano inglese vi sono anche decisioni pratiche e logistiche che riguardano il team di lavoro. Proprio Carlo III, infatti, avrebbel’ufficio a un componente importante della Casa. Dopo la successione a Elisabetta II, deceduta lo scorso 8 settembre 2022, Re Carlo III ha preso pieni poteri come nuovo sovrano e la sua inzione ufficiale avverrà a maggio di quest’anno. Come vi abbiamo già raccontato in precedenti articoli, Carlo ha fatto alcuni tagli al personale, il più clamoroso dei quali èquello ...