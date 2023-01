Le pagelle di Lazio-Milan 4-0 | l’Aquila volta a 37 punti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La partita che ha chiuso il girone d’andata e il 19° turno di Serie A ha visto affrontarsi. Una gara fondamentale rispettivamente per le ambizioni Champions e per la rincorsa al Napoli capolista. Alla fine ad avere la meglio sono stati i biancocelesti capaci di imporsi con un netto 4-0. Ad aprire la gara è stato Milinkovic-Savic tornato al gol dopo alcune prove sottotono; mentre il raddoppio è stato firmato da Zaccagni alla terza rete di fila. Sul 3-0 ci ha messo lo zampino Luis Alberto mettendo a segno un calcio di rigore. Sempre lo spagnolo è stato protagonista per l’assist a Felipe Anderson per il quarto gol. Momento buio invece quello del. Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Diavolo non è riuscito a riprendersi perdendo nettamente un match importante. Ora la seconda stella al petto dista 12 ...

...00 Ankara - Hamburg Towers 98 - 74 18:00 SC Prometei - Brescia 79 - 72 18:30 Budunost - lsk Wrocaw 82 - 71 Visualizza Eurocup CALCIO - COPPA ITALIA 15:00 Atalanta - Spezia 5 - 2 18:00- Bologna ...

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a DAZN al termine del disastroso match contro la Lazio, che è costato ai rossoneri una sconfitta per 4-0. Lazio-Milan, le dichiarazioni di Stefano Pioli ...Zaccagni e Milinkovic trascinano la Lazio nel poker al Milan. Calabria perde tutti i duelli, Leao e Giroud non pungono. Kalulu in confusione.