Milano | a processo per difendere pianeta | Davide ' non mi vergogno di ciò che ho fatto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023), 24 gen. (Adnkronos) - "Ho deciso di esserci, di prendermi le mie responsabilità, pormi di fronte alla legge e accettarne eventuali conseguenze. Non midi quello che ho, lo ritengo assolutamente giusto e continuo in ogni modo che posso a protestare perché in questo momento storico stiamo rischiando la nostra esistenza. Abbiamo il dovere e la responsabilità di chiedere al governo azioni concrete contro politiche che si sono rivelate fallimentari"., 23 anni, ex studente universitario, è uno degli otto imputati (l'unico presente in aula) accusati, a vario titolo, di manifestazione senza preavviso e imbrattamento per aver protestato davanti al Mico nei giorni in cui, nell'ottobre 2021, si svolgeva ala manifestazione preparatoria della Cop 26. Il giovane, attivista di ...