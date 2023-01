OPPO Find X6 si mostra nelle prime foto dal vivo svelando il nuovo design

Andrea Galeazzi

Questo implica che Google utilizzerà una cerniera in stile ' waterdrop ', simile all'N2, il cui display si ritira leggermente nella cerniera quando il telefono è chiuso. Inoltre, il video ...Dopo aver ricevuto una serie di certificazioni dai più svariati enti normativi, l'N2 Flip è stato ora trovato nel database del sito web di benchmark Geekbench. Con la numerazione CPH2437, la variate globale dello smartphone pieghevole è stata confermato con il SoC ... NON ARRIVERANNO MAI! UNBOXING OPPO FIND N2 e VIVO X90 PRO+ OPPO Find N2 Flip in versione Global sta arrivando, fra certificazioni, benchmark e immagini: ecco tutto quello che sappiamo.Lo si diceva qualche giorno fa: Oppo Reno8 T dovrebbe arrivare entro fine mese declinato in due varianti, una 4G e una 5G. Detto, fatto. Non è ancora il momento dell'ufficialità, ma come per gli ...