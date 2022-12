United Cup 2023 | Belgio-Bulgaria 1-1 | Dimitrov piega Goffin | Van Uytvanck soffre ma ha la meglio su Shinikova

(Di sabato 31 dicembre 2022) Va in archivio sul punteggio di 1-1 la prima giornata di match per quanto riguarda la sfida tra, valevole per laCup di tennis. Alla RAC Arena di Perth Grigorhato David, mentre Alison Vanha avuto ladi Isabellaal termine di un match davvero intenso.1-1 DAVID-GRIGOR(4-6 5-7) Il match cambia subito marcia nel corso del 4° game., infatti, toglie il servizio aa 30 e sale sul 3-1. Tutto sembra in discesa per il bulgaro che, tuttavia, incappa nel break nel settimo gioco e ...

Il fenomeno spagnolo, che aveva imbastito una serie di ventuno successi consecutivi, fermandosi sostanzialmente solo di fronte a un problema fisico a Indian Wells, nella prima sfida in...Un 6 - 4, 6 - 2 fondamentale per far partire in vantaggio la Repubblica Ceca nella sfida contro la Germania alla. E sull'onda dell'entusiasmo Marie Bouzkova ha poi fatto la sua parte, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alle 4 ora italiana scatterà la stagione internazionale di tennis con la United Cup, un nuovo evento a squadre. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane l’Italia debutta contro il Brasile (nel… Leggi ...