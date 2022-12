Tour de ski | Pellegrino 2° nella Sprint a tecnica libera di Val Mustair Vince Klaebo

OA Sport

L'ultimo podio azzurro del 2022 lo firma il fondista delle meraviglie: Federico Pellegrino. Chicco c'è: secondo nella Sprint a tecnica libera deldedi Van Mulstair, in Svizzera, dove sale per la sesta volta sul podio con 2 vittorie e 4 secondi posti. Il valdostano, doppio argento olimpico ed ex iridato, 32 anni e neo papà di Alexis (...Si sono conclusi gli sprint maschili e femminili delde2023 in Val Mustair. Nel maschile trionfa Klaebo che supera nel rettilineo finale un grande Pellegrino , che sfiora il colpo risalendo dall'ultima posizione nel secondo giro. 3'00'98 per ... Tour de Ski 2023, i convocati dell’Italia: c’è Federica Sanfilippo dal biathlon! Presente Federico Pellegrino Il fuoriclasse norge conquista la prima gara del Tour de Ski 2023, al termine di un appassionante duello con l'azzurro, ottimo 2° (sesta top 3 nella località ...Sci di fondo, sprint Tour de Ski 2023 Val Mustair: Klaebo trionfa nel maschile, domina Faehndrich nel femminile. Pellegrino secondo a 18 centesimi.