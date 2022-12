Tour de Ski 2023 | Federica Sanfilippo 27ma nella sprint tl in Val Müstair vinta dall’elvetica Nadine Faehndrich

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lafemminile in tecnica libera disputata in Val(Svizzera), prima tappa delde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo, registra la vittoria dell’elvetica, che batte la svedese Maja Dahlqvist. Completa il podio la norvegese Lotta Udnes Weng. L’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni del mattino,, èdopo l’eliminazione ai quarti. La finale viene dominata, già prima nelle qualificazioni al mattino, che chiude in 3’23?56, battendo la svedese Maja Dahlqvist, seconda a 0?47. Terza la norvegese Lotta Udnes Weng, a 0?62, quarta l’altra norvegese ...