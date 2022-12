Sassetta LI | 78enne ferito a una gamba durante battuta di caccia Trasportato all’ospedale di Grosseto

(Di sabato 31 dicembre 2022) L'uomo, che secondo quanto rinon sarebbe in pericolo di vita, è stato subito soccorso dai compagni die una volta allertato il 118, vista la zona impervia, è stato recuperato dall'elicottero Pegaso e trasall'ospedale diL'articolo proviene da Firenze Post.

L'uomo, che secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita, è stato subito soccorso dai compagni di caccia e una volta allertato il 118, vista la zona impervia, è stato recuperato dall'elicot ...Un 78enne di Suvereto (Livorno) è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente durante una battuta di caccia al cinghiale, nella tarda mattinata di oggi in un bosco ...