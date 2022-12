Re Carlo rompe la tradizione della regina Elisabetta | royal family divisa a Capodanno

Vanity Fair Italia

... 'Vogliono avere un altro figlio' William e Kate, il principe Louis fa un regalo a una bambina: il video del suo debutto tra la folla diventa virale Re, il primo discorso di Natale: dall'...... Lord Ciambellano, Andrew Parker, una delle figure più rappresentative della Casa reale,il '... Al trono saleIII e ora l'inno nazionale britannico è " God save the King". Tornando in casa ... Re Carlo rompe la tradizione di sua madre Elisabetta: trascorrerà il Capodanno in Scozia Questo sarà il primo Capodanno della royal family senza Elisabetta II: la tradizione imposta dalla Regina prevedeva che le festività natalizie si sono dovevano ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ed6a832-5662-ae6d-4fb1-8414b3a58a9 ...