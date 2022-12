Il tecnico Lorenzo Bernardi è stato sollevato dall’incarico. Massimo Botti sarà il primo allenatore della squadra.

(Di sabato 31 dicembre 2022) Piacenza 31.12.2022 – La Società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, in data odierna, comunica di averdi. Ringraziando Coachper il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in queste due stagioni e mezzo alla guida, la Società fa il più sincero augurio professionale per il futuro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che la guidaè affidata al piacentino Massimoe al suo fianco in qualità di secondociMatteo De Cecco. Fonte articolo e foto: ...

Lega Pallavolo Serie A

... che viene sostituito da Maurizio Buscaglia, commissariodella nazionale olandese. (Pino ... In occasione dell'ultima partita casalinga contro il Genoa,Insigne saluta il Maradona tra le ...Nello staffanche coach Sergiy Kasperskyy . Paolo Principi , invece, arriva secondo alle ... anche il pilota di MontecosaroBaldassarri , con la Yamaha YZF - R6 del team Evan Bros. In ... Il tecnico Lorenzo Bernardi è stato sollevato dall’incarico. Massimo ... Così come qual è stato il gol più bello del 2022. Osimhen e Anguissa dopo il gol al Verona, sempre Osimhen dopo la fantastica rete alla Roma ed Elmas dopo aver segnato con l’Atalanta Si sta per chiude ...Nonostante la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, conquistata giovedì sera, la società della presidente Curti ha deciso di cambiare la guida tecnica per dare l'assalto ai primi posti della ...