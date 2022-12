È morto Joseph Ratzinger | papa Benedetto XVI aveva 95 anni

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Papa Benedetto XVI èstamattina, 31 dicembre 2022. 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è ...del direttore della sala stampa vaticna che annuncia al mondo la morte di...Sono ore difficilissime al capezzale dell'ultranovantenneRatzinger, indebolito da una infezione renale che ha causato complicazioni ad una salute già ...grandezza e cade ai suoi piedi comeE' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del medico ...Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è morto questa mattina all’età di 85 anni. “È deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulte ...