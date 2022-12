Disturba i clienti di un ristorante del Rione Ferrovia e insulta gli agenti | denunciato

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il titolare di undi via Francesco Paga, nella serata di ieri, ha dovuto chiedere l’intervento deglidella Polizia di Stato perché un avventore, probabilmente in stato di ebbrezza, stavando gli altri. L’uomo, un 28enne marocchino, nonostante l’arrivo sul posto deglisi è rifiutato di uscire dal locale lasciandosi andare a insulti e minacce nei confronti degli uomini in divisa. Il tutto si è concluso con una denuncia ai danni del giovane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Virgilio

... ma se le persone sono gentili a me non. Una sera stavo tornando a casa dopo aver discusso ... Avevo paura di generare antipatia o di perdere. E stato Federico, che lo fa da sempre, a ...... ma se le persone sono gentili a me non. Una sera stavo tornando a casa dopo aver discusso ... Avevo paura di generare antipatia o di perdere. E stato Federico, che lo fa da sempre, a ... Biella, ubriaco disturba clienti di un locale la sera di Santo Stefano: arrivano i Carabinieri Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’ipotesi di creare degli slot per il transito sul valico fa infuriare gli autotrasportatori. Anita presenta ricorso contro la Commissione Ue “colpevole” di non aver arginato Vienna. Conftrasporto-Con ...