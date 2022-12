Bonus sociale bollette | ecco a chi spetta lo sconto e come funziona la misura

Aosta Oggi

... si legge nella lettera rivolta ai dipendenti dalla direzione dell'azienda, ' isono esclusi ... 'Nonostante questo contesto di grande complessità per l'intero sistema economico e', ...... attività sanitarie e di assistenza. L 'elenco completo e dettagliato per ogni categoria è disponibile a questo link . Come funziona e a quanto ammonta IlEnergia Sicilia per le imprese ... La politica del coraggio ed il bonus sociale. Dal populismo all'equità ... SAN SALVO – I dipendenti della Strever Spa chiudono l’anno meglio del previsto. In questo momento di difficile congiuntura economica, con un potere d’acquisto sempre più basso, ciascun collaboratore h ...Si allarga la platea di potenziali beneficiari del “Bonus Energia Sicilia”, la misura approvata dal governo regionale proposta dall’assessorato delle Attività produttive, per andare incontro all’aumen ...