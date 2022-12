Benedetto XVI | l’omaggio del Papa | “Persona nobile e gentile”

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilrende omaggio al suo predecessore,XVI, morto stamattina a 95 anni. Bergoglio, ?parlando dellazza nel corso del Te Deum, osserva: “In questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimoemeritoXVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la suacosì, così. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata”. “Solo Dio – dice Bergoglio – conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene ...

Papa Francesco ha reso omaggio al suo predecessore, morto stamattina a 95 anni ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA FOTOSTORIA ). Bergoglio, parlando della gentilezza nel corso del Te Deum, osserva: 'In questo momento, il pensiero va ...17.50 Papa:grati per aver avuto"Sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegno per riavvicinare gli anglicani e la Chiesa Cattolica romana" - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegn Capodanno: mons. Spinillo (Aversa), "ciascuno possa accogliere la presenza di Dio e lasciarsi guidare dalla sua luce, dalla potenza viva del suo amore e della sua carità" ...Dai Vescovi e dai fedeli di tutto il mondo arrivano in questa triste giornata i messaggi di addio a papa Ratzinger ...