31 dicembre 2022 | supermercati e negozi aperti o chiusi l’ultimo dell’anno Capodanno

Leggi su tpi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ie isonooggi, 31, per? Una domanda che molti si stanno ponendo in vista del, serata nella quale la maggior parte degli italiani si riunirà nelle case o nelle piazze per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e brindare alla fine del. Un2023 che dopo anni vede un allentamento delle misure restrittive per il Covid, con la possibilità di tornare a festeggiare e riunirsi. Dunque bisognerà avere il modo e il tempo di andare a comprare tutto l’occorrente. E se proprio alvi siete resi conto che manca qualcosa? Non temete, la maggior parte neie dei ...