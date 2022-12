Ultime Notizie Roma del 30-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno venerdì 30 dicembre con meno di 3 anni dall’arrivo del covid in Italia siamo di nuovo ad un passo dal Emergenza rispuntano anche le ordinanze del Ministero della Salute con Tamponi e quarantene per chi arriva da Pechino una misura bocciata però da lui è contestato dalla Cina la premier Giorgia Meloni tiene il punto no a nuove misure coercitive non è che Presidente del Consiglio Giuseppe Conte spara a zero contro l’esecutivo ha scoperto solo oggi le mascherine il governo non ha linea sia il monitoraggio No hai lockdown la soluzione migliore e spiega la premier sono sempre i controlli e continuano ad essere utili Tamponi e mascherine non credo che invece sia efficace la privazione della Libertà che abbiamo conosciuto in passato quello che è successo in Cina dobbiamo lavorare sulla ...