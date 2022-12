Traffico Roma del 30-12-2022 ore 10 | 30

RomaToday

Istituito il doppio senso di marcia in via Interiano per consentire l'accesso e l'uscita dalla zonalimitato settore 5 viae via XXV Aprile - divieto di circolazione. Eventuali ..., 30 dic - L'ha 'fregato' la sua insopprimibile tendenza alla sbruffonaggine: a poche ore dalla ...e il fratello Tristan sono finiti in manette in Romania nell'ambito di un'indagine perdi ... A Roma blocco del traffico per tre giorni: gli orari e le auto costrette a fermarsi A Perugia sono poco meno di cinquemila i permessi per l’ingresso nella zona a traffico limitato in scadenza alla fine dell’anno.Nella serata di martedì, i Carabinieri della Stazione di Agosta e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Subiaco sono intervenuti unitamente ai Vigili del Fuoco di Subiaco e in ausilio al person ...