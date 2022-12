La7

Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa al termine dell'incontro con l'Ambasciatore dell'Iran in Italia.Il ministroha espresso al rappresentante di Teheran a Roma tutto il disappunto per quanto ... È quello che vuole che ambasciator non portie che, nell'ambito dei suoi poteri, si adoperi ... Tajani: "Pena morte linea rossa, speravamo liberazione Piperno fosse inversione tendenza Iran" (Agenzia Vista) Roma 28 dicembre 2022 “Ci sono state sanzioni inflitte all’Iran, prese di posizione a livello internazionale di condanna molto ...Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato per domani alle 12 l'ambasciatore designato iraniano. L'ambasciatore non ha ancora presentato le credenziali al Quirinale, ma la gravità della situ ...