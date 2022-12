Sviluppo turistico delle montagne bergamasche | in arrivo 2 milioni con il progetto Smart Orobie

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bergamo. Si è classificato primo su oltre 326 candidature provenienti da tutta Italia, finanziato dal ministero del turismo con 2di euro, ilche mira a potenziare lo. Coordinato e sviluppato dall’ufficio Europa della Provincia di Bergamo, ilha come capofila il Gal della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi che gestirà gli interventi in collaborazione con altri 4 soggetti attuatori: Gal Valle Brembana 2020,style, Promoserio, Nt Next. Tra gli obiettivi principali divi sono la destagionalizzazione dell’offerta turistica e il prolungamento della permanenza media, in ...

BergamoNews.it

