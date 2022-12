Strada vicinale | il regime giuridico

La Legge per Tutti

Laè unaposta al di fuori dei centri abitati che attraversa diversi fondi, consentendo il transito e l'accesso agli ...Sedi di svolgimento : Via Ambra n° 29 Grosseto (aula),Val di Campo SNC Vetulonia, Castiglione della Pescaia (GR) (aula e laboratorio di mascalcia). Tipologia di utenza Giovani e ... Strada vicinale: cos'è, chi paga e quando si può chiudere Si estende l'illuminazione pubblica in diverse strade di Napoli. Palazzo San Giacomo ha avviato l'iter per affidare i lavori relativi a un progetto concepito nell'estate del ...Approvato il progetto da 265mila euro per sostituire il passaggio sul torrente nei pressi di via Al Montalino nella zona di Ruginello ...