Sissi 2 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Stasera, venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi2, lastagionefiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di(o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Nel primo episodioe il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ...

2, le della seconda puntata ( Dominique Devenport ) e il Conte Andrassy ( Giovanni Funiati ) vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna, ... Sissi 2, stasera in tv la prima puntata: anticipazioni e cast Stasera, venerdì 30 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Sissi 2, la seconda stagione della fiction sull'Imperatrice d'Austria più famosa di sempre. La storia di ... Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi: la loro vita è appesa ad un filo e proprio nel momento più buio, tra i due scatta un bacio che rischia di cambiare per sempre le loro vi ...